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POLİTİKA

CHP MYK'da kurultay görüşülecek

CHP MYK Toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay talepleri değerlendirilirken tutuklu bulunan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi konusunda nasıl bir yol izleneceğini de ele alınacak.

Haber Merkezi IHA
CHP'de MYK toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde başladı.
CHP'de MYK toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde başladı.

CHP MYK Toplantısı CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

Toplantıda olağanüstü kurultay talepleri değerlendirilecek. Ayrıca tutuklu bulunan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay'ın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’de yeni bir eylem fikrini güçlendirdi. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğinin de MYK'da ele alınması bekleniyor.

Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Bugün toplanan YDK'da Erol savunma yapacak.

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