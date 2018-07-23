CHP MYK Toplantısı başladı

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Polislere aracını aratmayan müdür istifa etti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun istifa etti. Uzun, aracını aramak isteyen polislere "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın" sözleriyle gündeme gelmişti.