|
Gündem

CHP MYK'da 3 ilçe başkanının bileti kesildi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısında 3 ilçe başkanı görevden alındı.

15:14 . 2/08/2023 Çarşamba
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de belediye başkanları toplantısı ve 12 saat süren parti meclisinin ardından bir haftadır toplanmayan merkez yönetim kurulu, gecikmeli olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda zoom gerginliği

MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çevrimiçi toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyelerinin üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindiği, Kılıçdaroğlu'nun ise sessiz kaldığı belirtiliyor.

Üç ilçe başkanı görevden alındı

MYK'da yine görevden alma kararları verildi. Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Daha önce görevden alınan örgütlerin itirazının da bir sonraki parti meclisi toplantısında gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantıda kurultay tarihinin de belirleneceği vurgulanıyor.







#CHP
#MYK
#KemalKılıçdaroğlu
#sivas
#divriği
#adana
#seyhan
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Twitter X nedir, ne alama geliyor?