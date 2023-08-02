CHP MYK'da 3 ilçe başkanının bileti kesildi

“Kılıçdaroğlu olmasaydı, bu ay maaşları ödeyemezdik!” *** 2019’un Ağustos başında; pek konforlu bir muhalif gazetenin kurucu yazarlarından biri, kadim bir dostuna aynen böyle diyordu! *** Kılıçdaroğlu CHP’sinin bu gazeteye maaş desteği, dördüncü yılını doldurdu: - Kemal Bank , hayırlı işler diler! *** Dahası var... Son aylarda, Ekrem İmamson Efendi de aynı gazeteye maddi katkıda bulunuyormuş! *** Şu sıralar, “Besleme Medya” tartışmaları aldı başını gidiyor. CHP Medyası, Kemalciler ve Ekremciler