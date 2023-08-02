CHP MYK'da 3 ilçe başkanının bileti kesildi

Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'de belediye başkanları toplantısı ve 12 saat süren parti meclisinin ardından bir haftadır toplanmayan merkez yönetim kurulu, gecikmeli olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
Toplantıda zoom gerginliği
MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çevrimiçi toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyelerinin üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindiği, Kılıçdaroğlu'nun ise sessiz kaldığı belirtiliyor.
Üç ilçe başkanı görevden alındı
MYK'da yine görevden alma kararları verildi. Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Daha önce görevden alınan örgütlerin itirazının da bir sonraki parti meclisi toplantısında gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantıda kurultay tarihinin de belirleneceği vurgulanıyor.