CHP Necip Fazıl’dan rahatsız

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Günaydın, isim vermeden Teoman'ın gündemdeki yeni şarkısını hedef aldı. "Amacım bu tartışmaların bir tarafı olmak değil, herhangi bir sanatçı dilediği şair ve yazarı kendisine örnek alabilir" diyen Günaydın, Kısakürek'in 'İdeolocya Örgüsü' kitabından örnekler vererek sözlerini sürdürdü. Kısakürek'in otoriter ve totaliter bir rejim tefekkür ettiğini savunan Günaydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Günaydın, "İdeolocya Örgüsü kitabını alınca, 'dinimiz kinimizdir' lafının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine Necip Fazıl Kısakürek'i rehber edinmesinin kendisi açısından ne kadar doğru ama demokrasi açısından ne kadar yanlış olduğunu açıkça görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.