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CHP Necip Fazıl’dan rahatsız

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, rock şarkıcısı Teoman'ın, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü'ne atfen hazırlayacağı 'Kendi vatanında parya' adlı şarkısından rahatsız oldu.

Haber Merkezi
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Günaydın, isim vermeden Teoman'ın gündemdeki yeni şarkısını hedef aldı. "Amacım bu tartışmaların bir tarafı olmak değil, herhangi bir sanatçı dilediği şair ve yazarı kendisine örnek alabilir" diyen Günaydın, Kısakürek'in 'İdeolocya Örgüsü' kitabından örnekler vererek sözlerini sürdürdü. Kısakürek'in otoriter ve totaliter bir rejim tefekkür ettiğini savunan Günaydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Günaydın, "İdeolocya Örgüsü kitabını alınca, 'dinimiz kinimizdir' lafının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine Necip Fazıl Kısakürek'i rehber edinmesinin kendisi açısından ne kadar doğru ama demokrasi açısından ne kadar yanlış olduğunu açıkça görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak'ın 'İBB önündeki çöp yığını' iddialarına belgelerle cevap verdi
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Faik Öztrak'ın 'İBB önündeki çöp yığını' iddialarına belgelerle cevap verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İBB binasının önünde biriken çöp yığınlarından Fatih Belediyesi'nin sorumlu olduğunu iddia etti. Öztrak'ın bu iddiasına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan cevap geldi. Söz konusu bölgenin İBB sorumluluğunda olduğunu belgelerle anlatan Turan, "Ağaç A.Ş personeli uzun zamandır burada bir grev yapıyor. Herhalde bu grevden dolayı buradaki çöp toplamalarında bir sorun oluşmuş olabilir. En azından kamuoyundan, ilgililerden İstanbul hassasiyeti olanlardan özür dilenmesi gerekirken topu hiç sorumluluğu olmayan insanların üzerine atmanın ahlaki olduğu kanaatinde değilim." dedi.

#politika
#CHP
#Necip Fazıl Kısakürek
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