CHP ödünç vekil verecek!

6’lı Masa’da CHP ile listelerini açtığı Saadet, Gelecek ve DEVA’nın kontenjan pazarlığında 2018’de yaşanan “ödünç vekil” formülünü aratmayan detaylar ortaya çıktı. Çetin pazarlıklar sonucu CHP, YSK’ya sunduğu milletvekili aday listesinde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ne 68 kontenjan verdi. Edinilen bilgilere göre CHP, grup için bastıran bu partilere 14 Mayıs’ta seçimin kazanılması halinde TBMM’de iç tüzük değişikliğine giderek Meclis’te halen 20 olan grup kurma sayısını 10’a düşürmeyi vadetti.

EKSİK CHP’DEN

CHP’nin vaadi doğrultusunda da söz konusu partiler sandıktan 10’ar milletvekili çıkartmaya odaklandı. İddialara göre, ancak grup için gerekli milletvekili şartının 20’den 10’a düşürülmesine rağmen seçimde bu partilerin 10 milletvekiline ulaşamamaları durumunda açık CHP’nin desteği ile tamamlanacak.

GRUP İÇİN BİRLEŞME

CHP listelerinden Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’ne 68 kontenjan ayrılırken bu durum üzerinden 2018 seçimleri baz alınarak yapılan projeksiyonda Gelecek Partisi 10, DEVA Partisi 11, Saadet Partisi ise 9 ismi Meclis’e gönderebiliyor. Ödünç vekil uygulaması İYİ Parti-CHP arasında İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için 2018 seçimlerinde uygulanmış ve 15 CHP’li milletvekili bu partiye geçmişti. 6’lı Masa’da ittifak içi ittifak yapan söz konusu dört parti seçimin kaybedilmesi olasılığına karşı da formül geliştirdi. Böyle bir durumda ise sadece grup kurabilmek için partiler kağıt üzerinde birleşme yoluna gidebilecek. Bu yönde fikir jimnastiği de dile getiriliyor.

Liste başı çalımı

CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde ortaklara 1. ve 2. sıra verilmedi. CHP’nin oylarının sahil kesimlerine göre düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illeri arasında CHP’li isimlerin Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1. sıraya yerleşti. CHP’nin uzun yıllardır vekil çıkartmadığı şehirlerden Iğdır 1. sıra DEVA Partisi İl Başkanı Yusuf Aslan’a Siirt, DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan’a, Şırnak Gelecek Partisi İl Başkanı Nizar Ökten’e Bingöl 1. sıra Saadet Partili Serdar Atalay’a bırakıldı.







