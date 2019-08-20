CHP ortağının suçunu örtüyor

İçişleri Bakanlığı, teröre verdikleri destek nedeniyle Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilk tepkiyi CHP gösterdi.

CHP ve HDP’nin seçim öncesi iş birliği operasyonlar sonrasında da desteğe dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!” ifadelerini kullandı.

TERÖRE TARAF OLDULAR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da “Hukuka da demokrasiye de sığmayacak bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ATATÜRK PROVOKASYONU

CHP’liler sosyal medyadan da provokasyona başladı. Kayyım atandıktan sonra belediye başkanlığı makamındaki Atatürk portresinin kaldırıldığı iddia edildi. CHP’li Gürsel Tekin, bir video ekleyerek, “Şuraya da resmi koyalım ki tezvirat son bulsun. Atatürk resmi indiriliyor. Erdoğan resmi asılıyor. Herhalde Atatürk resmi indirmeden de Erdoğan resmini odanın bir tarafına asmak mümkündür. Burada sembolizm açık” mesajını paylaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aynı haberi paylaştı.

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