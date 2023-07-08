CHP paramparça

Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibinde başlayan ayrışma, 10 Aralık Hareketi’ne de uzandı. Hareketin lideri Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu karşıtı tarafa geçerken, Canan Kaftancıoğlu da yönetimden yana tavır aldı. Seçim öncesinde, CHP Genel Merkezi’nde en etkili klik olan 10 Aralık Grubu ikiye ayrıldı. CHP içinde 2005 yılından bu yana faal olan ve son dönemlerde gücünün zirvesine çıkan 10 Aralıkçılar da Kılıçdaroğlu taraftarları ve karşıtları olarak ikiye bölündü.





ÖRGÜT ÜZERİNDE ETKİSİ YÜKSEK

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başını çektiği İstanbul Grubu, Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır aldı. Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı tasfiye ederek yönetimden uzaklaştırdığı eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve ekibi ise muhalefet cephesinde yer aldı. 2012’de Kılıçdaroğlu’nun parti içinde tek güç haline geldiği çifte kurultay sürecinden sonra İstanbul İl Başkanı olan Salıcı, örgüt üzerindeki etkisi ve parti içindeki uzantıları ile tanınıyor. Temmuz 2020’deki büyük kurultayda CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan sonra en çok oyu alarak PM’ye seçilen Salıcı, seçim sürecinde oluşturulan CHP Doğu Masası’nın kurucusu ve HDP ile yürütülen müzakerelerdeki rolü ile partide etkinliğini daha da artırdı.





İLK ADIM DOĞUDA ATILDI

CHP Genel Merkezi, 10 Aralık kliği içindeki ayrışmayı avantaja çevirmek için Kaftancıoğlu’nun etkisinden yararlanmak niyetinde. Salıcı’nın gücünü budamak isteyen CHP yönetimi, Kaftancıoğlu’nun desteğini yanında buldu. CHP İstanbul yönetimine yakın bir isim, genel merkezin Salıcı’nın kontrolündeki il ve ilçe başkanlarının hedef tahtasına konduğunu söyledi. Kaynaklar, genel merkezin bu kapsamda attığı ilk adımın doğudaki bazı il başkanlarını değiştirmek olduğunu aktararak, “Genel Merkez parti içindeki Salıcı destekçilerinin tasfiyesinde Kaftancıoğlu ekibinden yararlanmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.





Merkez çekişmeleri kullanıyor

Öte yandan TBMM kulislerinde de İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgasına işaret ediliyor. Kaynaklar, Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul’u kazanan CHP’de, galibiyetin tek sahibi olma iddiası ile öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın da yönetim tarafından kullanılacağını iddia etti. Kaynaklar, “Kaftancıoğlu hem Salıcı hem İmamoğlu karşısında genel merkezin ön alıcı gücü olarak öne çıkartılmak isteniyor. Bu durumun ne kadar uzun süreli olup olmadığını sessizliğini koruyan Salıcı gösterecek” yorumunu yaptı.



