CHP Parti Meclisi toplandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanın arıtma konusunda ’iftira attığını’ ve ’yalan söylediğini’ iddia etmişti. Özel’in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu. İvedi ihtiyaç olduğu halde, turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesislerinin ilgili belediyeler tarafından yapılmadığını, söz konusu yatırımların Bakanlıkça yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır" ifadelerini kullandı.