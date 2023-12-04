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CHP Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Antalya kampı sonrasında ilk kez toplandı.

16:27 - 4/12/2023 Pazartesi
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Özgür Özel
Özgür Özel
CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan
Özgür Özel
başkanlığı'nda toplanan PM'de, yerel seçim sürecinde uygunacak stratejiler gündeme alındı.

Aday belirleme yöntemlerinin yanı sıra çeşitli nedenlerle ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşlerine ilişkin dilek ve öneriler de PM'de görüşüldü.




Bakan Ersoy’dan CHP Genel Başkanı Özel’e sert cevap: Emek hırsızlığı yapma
Bakan Ersoy’dan CHP Genel Başkanı Özel’e sert cevap: Emek hırsızlığı yapma

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanın arıtma konusunda ’iftira attığını’ ve ’yalan söylediğini’ iddia etmişti. Özel’in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu. İvedi ihtiyaç olduğu halde, turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesislerinin ilgili belediyeler tarafından yapılmadığını, söz konusu yatırımların Bakanlıkça yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır" ifadelerini kullandı.




#CHP
#Parti meclisi
#Özgür Özel
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