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CHP PKK'nın eline geçti

MHP lideri Bahçeli, CHP’ye oy verenlere çağrıda bulunarak, “Yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir” dedi. Hem CHP'de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmenin de şiddetli bir çelişki olduğunu belirten Bahçeli, “Ankara’nın 5 yıllık kaybının 31 Mart’ta son bulacağını” söyledi.

04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:46 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Mevlana Bulvarı'ndaki Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye başkan adayları ve partililer de yer aldı. Buradaki konuşmasında yerel seçime dönük açıklamalarda bulunan Bahçeli, hem CHP'de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmenin şiddetli bir çelişki olduğunu vurguladı. Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak hallerinin kalmadığını söyleyen Bahçeli, “DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır. Geride kalan 5 yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Altyapı sorunu bir türlü çözülememiş, yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmıştır” dedi. CHP’ye oy verenlere çağrıda bulunan Bahçeli, “Yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir” diye konuştu. Algı, istismar, sosyal medya, yalan ve riya belediyeciliğinin iflas ettiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: “Ankara 31 Mart'ta belini doğrultmalıdır. Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sayın Turgut Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır. 31 Mart 2019'dan bu yana kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak.”



#Siyaset
#CHP
#DEM
#PKK
#Devlet Bahçeli
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