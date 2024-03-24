CHP Refah mitinginde kalabalık yapacak

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. CHP örgütleri, Yeniden Refah Partisi'nin bugün İstanbul'da yapılacak mitinginde alanı doldurması için görevlendirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, parti örgütünü organize ederek mitinge götürmeye çalışıyor. Yeniden Refah Partisi'nin mitingi bugün saat 15.00'te Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak.

ORTAK SEÇİM KAMPANYASI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’ün açık hava kampanyasını da İBB üstlenmişti. Altınöz’ün afişleri ücretsiz olarak İstanbul genelinde İBB’ye ait reklam mecralarına yine İBB'ye iş yapan firmalar tarafından asıldı. Beşiktaş, Üsküdar gibi bir çok ilçede gece CHP afişlerini asan görevlilerin Yeniden Refah Partisi afişlerini de astığı belirlenmişti.

CHP’ye koltuk değneği olmam

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan “Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır” ifadesini kullandığı bir açıklama ile partisinden istifa etti. Özcan, açıklamasında, “Seçim kazanmak yerine AK Parti’ye güç kaybettirip, CHP’nin değirmenine su taşıdıklarını” belirtti. YRP’nin Derince ve İzmit’te AK Parti’nin oylarını bölmek için aday çıkardığı ve bu şekilde CHP’ye seçim kazandıracakları iddia ediliyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bu anlaşma gereği YRP’lileri işe aldığı, YRP adayına belediye ilan panolarını ücretsiz kullandırdığı belirtiliyordu.







