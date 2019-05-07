CHP: Seçimleri boykot etmeyeceğiz

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" dedi.

CHP seçimleri boykot etmeyecek

Toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.

Parti Meclisi'nde alınan kararda boykot seçeneğinin masada olmadığı, 23 Haziran'daki seçimlere katılınacağı vurgulandı.