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Son dakika: CHP seçimleri boykot etmeyecek - CHP seçimleri boykot edecek mi

CHP: Seçimleri boykot etmeyeceğiz

CHP PM seçim iptali gündemiyle toplandı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi. CHP Parti Meclisi, YSK'nın kararının ardından yaptığı toplantıda 23 Haziran'da seçimleri boykot etmeyeceklerini, seçime katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi toplantısı. Fotoğraf: Arşiv.
CHP Parti Meclisi toplantısı. Fotoğraf: Arşiv.

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" dedi.

CHP seçimleri boykot etmeyecek

Toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulunu toplamıştı.

Parti Meclisi'nde alınan kararda boykot seçeneğinin masada olmadığı, 23 Haziran'daki seçimlere katılınacağı vurgulandı.

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