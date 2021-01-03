CHP siyasi takiye yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’nin “gündem değiştirme” iddialarını değerlendirdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CHP ‘Gündem Değiştirmekten’ bahsediyordu ya... Eski(meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor” ifadelerini kullandı.

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CHP “Gündem Değiştirmekten” bahsediyordu ya... — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 2, 2021

"Görevleri bu"

Oktay, açıklamasının devamında “İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye’de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz” dedi.

Ömer Çelik

GÜNDEM Millete ahlaksız dedi

"Vesayetçiler demokrasi oyunu oynuyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı içinde yer alan partilerin “kadın hakları” konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesinin, muhalefeti ittifak halinde rahatsız ettiğini kaydeden Çelik, “Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o” dedi.

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Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 2, 2021

İKİYÜZLÜ SİYASET

İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyetin siyasi takiye peşinde olduğunu kaydeden Çelik, “Bu zihniyetin yegane amacı siyasi takiye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır” değerlendirmesinde bulundu. CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefiklerin, bu ikiyüzlü siyasete destek verdiklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi: “İktidarı seçimsiz götürmekten bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar, kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyor. Bugün ikiyüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Milletten özür dilemeleri gerekirken, siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler.”