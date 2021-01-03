Gündem CHP siyasi takiye yapıyor
POLİTİKA

CHP siyasi takiye yapıyor

CHP siyasi takiye yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’nin oy almak için birkaç başörtülüyü vitrin mankeni olarak kullandığı”nı söyleyince CHP’liler kadın haklarına sarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kadın hakları konusunda Türkiye’de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız’ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz iyi bilir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, CHP’nin siyasi takiye yoluyla demokratik kazanımları çalmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP’nin “gündem değiştirme” iddialarını değerlendirdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CHP ‘Gündem Değiştirmekten’ bahsediyordu ya... Eski(meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor” ifadelerini kullandı.

"Görevleri bu"

  • Oktay, açıklamasının devamında “İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye’de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz” dedi.

Ömer Çelik

Millete ahlaksız dedi
GÜNDEM
Millete ahlaksız dedi

"Vesayetçiler demokrasi oyunu oynuyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı içinde yer alan partilerin “kadın hakları” konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesinin, muhalefeti ittifak halinde rahatsız ettiğini kaydeden Çelik, “Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o” dedi.

İKİYÜZLÜ SİYASET

  • İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyetin siyasi takiye peşinde olduğunu kaydeden Çelik, “Bu zihniyetin yegane amacı siyasi takiye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır” değerlendirmesinde bulundu. CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefiklerin, bu ikiyüzlü siyasete destek verdiklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi: “İktidarı seçimsiz götürmekten bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar, kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyor. Bugün ikiyüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Milletten özür dilemeleri gerekirken, siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler.”

Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı
GÜNDEM
Sakın konuşma: CHP'den tacize uğrayan kadına baskı
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