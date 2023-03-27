CHP tiyatrocu ekibine yeni bir isim daha ekledi

Yedili Masa'nın ortağı olan ve LGBT kavramına karşı çıkan tek parti olmasıyla bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu son açıklamasıyla başta CHP olmak üzere ittifak ortaklarını kızdıracak söylemlerde bulundu. "Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz" diyen Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullandı.