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Gündem

CHP tiyatrocu ekibine yeni bir isim daha ekledi

Maddi sıkıntılar içinde yaşadığını söyleyen Furkan Şahin isimli vatandaşın sosyal medya hesapları incelendiğinde görülenler şaşırtmadı. Oldukça refah içinde bir hayat sürdüğü ve CHPʼli yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

11:24 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mevcut iktidarda geçinemiyorum dedi, lüks mekanlarda eğlence görüntüleri çıktı.

Mevcut iktidarda geçinemiyorum dedi, lüks mekanlarda eğlence görüntüleri çıktı.

Sosyal medya hesabından attığı tweetle maddi sıkıntılar çektiğini, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Furkan Şahin'in maddi durumunun iyi olduğu, lüks mekanlarda alkol tükettiği, gece hayatının yoğun olduğu ve sürekli CHP'li siyasetçilerle görüştüğü öğrenildi.



İstediği her şeye sahip olan genç: ''Dişime implat yaptıramıyorum param yok''


Furkan Şahin attığı tweetinde dişine implant yaptıramadığını, bel fıtığı için devlet hastanesinde randevu bulamadığını ve insan haklarını kullanabilmek için oy kullanacağını dile getirdi.



Maddi zorluk çektiğini iddia eden Şahin'in sosyal medya hesapları incelendiğinde eğlence hayatını çok yoğun olarak yaşadığı ortaya çıktı.


Şahin'in Twitter hesabından laptop almak için çeşit önerileri istedi. Kararını MacBook Air M2'den yana kullanan Şahin, laptopun sadece başlangıç fiyatı 25 bin₺ olduğu görüldü.





#CHP
#Yalan
#Ekonomi
1 saat önce
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