CHP ve DHKP-C provokasyonu

Yanında eşi olan Yıldız ve beraberindeki vatandaşlara, terör örgütleriyle özdeşleşen ‘zafer’ işareti yapan militanlar, “Burada konuşma yaptırmayız” tehdidine başvurdu. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlara da saldıran provokatörler, yaşlı bir kadına da küfür etti. Yıldız ve yanındakilerin direnişiyle karşılaşan grup hakkında hukuki inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan provokasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, “Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlumuz’da bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar” dedi. Yıldız, “Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz” ifadelerini kullandı.