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CHP ve DHKP-C provokasyonu

Okmeydanı'nda bir grup partiliyle seçim çalışması yürüten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP ve DHKP-C'li grupların tacizine uğradı. "Burada konuşturmayız" diyen provokatörler, küfürler edip Yıldız ve beraberindekilere saldırdı.

04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a CHP'li ve DHKP/C'li bir grup saldırdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a CHP'li ve DHKP/C'li bir grup saldırdı.

Seçimlerde büyük bir hüsran yaşayan CHP, şimdi de sokakları terörize etmeye başladı. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Okmeydanı’nda temaslarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP tarafından kışkırtılan sol marjinal bir grubun provokasyonuyla karşılaştı.

TEHDİT EDİP KÜFRETTİLER

Yanında eşi olan Yıldız ve beraberindeki vatandaşlara, terör örgütleriyle özdeşleşen ‘zafer’ işareti yapan militanlar, “Burada konuşma yaptırmayız” tehdidine başvurdu. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlara da saldıran provokatörler, yaşlı bir kadına da küfür etti. Yıldız ve yanındakilerin direnişiyle karşılaşan grup hakkında hukuki inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan provokasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, “Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlumuz’da bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar” dedi. Yıldız, “Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz” ifadelerini kullandı.



#CHP
#DHKP/C
#Haydar Ali Yıldız
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