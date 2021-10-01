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ANKARA

CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.

Haber Merkezi AA
CHP ve HDP Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadı ​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde CHP'lilerin ve HDP'lilerin ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

CHP daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmamıştı.

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