CHP Yeşil Sol ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi

"Tam da bu sıkıntıları gidermek adına iktidara gelir gelmez şartlı eğitim desteği başlatıldı ki annelere bizzat verilerek çocuklarını başka kurumlara göndermeden çocukların resmi kurumlarda eğitim alması sağlanmaya çalışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da kendisine gelen ihbar ve imkanları dahilinde de bu kurumları devamlı takip ediyor. Gelmeden Bakanlıktan aldığım bilgilere göre de son yedi yılda 1750'ye yakın inceleme yapılmış ve kurumlara 107 milyon lira da ceza yazılarak veya kapatılacaksa kapatılarak üzerlerine gidilmiştir. Kısacası bu konuda bir araştırma önergesi daha verilerek komisyonların kurulması sağlanacaktır."