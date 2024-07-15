CHP yine her şeye karşı

Bu hafta görüşmelerine geçilecek olan başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlerde kalmasını reddeden CHP, yasanın komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin uzaması hatta Meclis'ten geçmemesi için çalışacak.

Yeni Şafak'a konuşan üst düzey bir CHP yönetici, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik tavırlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, yasanın yarın başlayacak olan görüşmelerinde katı tutumlarını sürdüreceklerini bildirdi. Geçen hafta AK Parti ve CHP arasında yapılan tüm görüşmelere rağmen muhalefet yasa teklifinin onanmasını kolaylaştıracak bir iş birliği içine girmeyi reddetti. Komisyona sevk edilecek olan başıboş köpek düzenlemesine de karşı olduklarını ifade eden CHP'li kurmaylar, "Tüm yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlere terk edilmesini kabul edilmez bulduğumuzu AK Parti içindeki muhataplarımıza ilettik" dedi.