CHP yine kavga gürültü

CHP’de kavganın yaşanmadığı bir kongre yok! Oraklı kavgaya sahne olan Siirt kongresi sonrasında dün de Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi’nde arbede çıktı. Kongrede konuşan Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Biz sağlıklı bir itirazı, sağlıklı bir özeleştiriyi, yeni bir yol yürüyüşü sağlamazsak hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi. Özel’in ardından kürsüye çıkan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun, eski milletvekillerinden Hasan Ören’i eleştiren, Özgür Özel’e destek veren sözlerine, bir grup partili tepki gösterdi. Divan heyeti delegeleri sakinleştirmeye çalışırken Bakırlıoğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi. Başkan adaylarından Ferdi Zeyrek’e de konuşması sırasında bir grup sözlü olarak tepki gösterdi.