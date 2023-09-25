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CHP yine kavga gürültü

CHP yine olaylı kongre yaptı. Oraklı kavganın yaşandığı Siirt kongresinden bir gün sonra Manisa’daki il kongresinde de arbede çıktı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun başkan adayı Özgür Özel’e destek veren sözlerine bir grup tepki gösterdi.

04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Manisa.

Manisa.

CHP’de kavganın yaşanmadığı bir kongre yok! Oraklı kavgaya sahne olan Siirt kongresi sonrasında dün de Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi’nde arbede çıktı. Kongrede konuşan Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Biz sağlıklı bir itirazı, sağlıklı bir özeleştiriyi, yeni bir yol yürüyüşü sağlamazsak hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi. Özel’in ardından kürsüye çıkan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun, eski milletvekillerinden Hasan Ören’i eleştiren, Özgür Özel’e destek veren sözlerine, bir grup partili tepki gösterdi. Divan heyeti delegeleri sakinleştirmeye çalışırken Bakırlıoğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi. Başkan adaylarından Ferdi Zeyrek’e de konuşması sırasında bir grup sözlü olarak tepki gösterdi.



#Siyaset
#CHP
#Manisa
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