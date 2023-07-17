CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden TOKİ'ye engel: Tamamlanma aşamasına gelen projenin imar planını iptal ettirdi

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden dar gelirli vatandaşların TOKİ konutlarına sahip olmasına engel.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere ilçesinin Cumhuriyet ve Çamlıbel Mahallerinde yapılan 7'nci ve 8'in etap TOKİ projelerini yargıya taşıdı.
Kerpiç evlerde oturan dar gelirli vatandaşların, depreme dayanıklı TOKİ konutlarında oturma hayalini suya düşüren belediye, tamamlanma aşamasına gelen projelerin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.
'Belediye devletin tüm projelerine itiraz ediyor'
Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyesi mimar Haluk Laçin, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, devletin olumlu veya olumsuz bakmaksızın projelere itiraz ettiğini söyledi.
'Bu anlamsız ve saçma mücadeleyi halkımızın taktirlerine bırakıyorum'
Karara tepki gösteren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Halkımıza yapılan hizmetleri engel olmasanız olmaz mı? Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi depreme dayanıklı ev sahibi olacağı TOKİ konutlarının imar planlarını ısrarla verdikleri mücadelesinin sonunda iptal ettirerek, Cumhuriyet ve Çamlıbel TOKİ Konutlarımızın yapımlarını durdurulmasına sebep olan Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu anlamsız ve saçma mücadelesini halkımızın taktirlerine bırakıyorum." diye konuştu.