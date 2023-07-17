CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden TOKİ'ye engel: Tamamlanma aşamasına gelen projenin imar planını iptal ettirdi

"Devletimiz tarafından yapılan TOKİ'ler güvenilir ve denetimli yapılardır. Kavaklıdere ilçemizde TOKİ evleri yapılmakta oturacak kişiler ise şu anda Kavaklıdere ilçemizde kerpiç evlerde yaşayan halkımızın daha güvende olması için yapılan binalar. Maalesef Büyükşehir Belediyesi bu konuya siyasi gözle bakıp, bakanlığımızın her türlü yapmış olduğu olumlu veya olumsuz plan ile tadilatlara itiraz etmekte ve yargıya taşımaktadır. Allah göstermesin yakın bir zamanda Kavaklıdere' de eğer ki bir deprem olmuş olsa biz vatandaşımızı o kerpiç evlerde nasıl koruyabiliriz? "