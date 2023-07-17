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CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden TOKİ'ye engel: Tamamlanma aşamasına gelen projenin imar planını iptal ettirdi

CHP yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kerpiç evlerde yaşayan dar gelirli ailelerin TOKİ konutlarında oturmasına engel oldu. Tamamlanma aşamasına gelen Kavaklıdere'deki evlerin imar planları, belediyenin yargıya başvurması sonucu iptal edildi.

17:34 . 17/07/2023 Pazartesi
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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden dar gelirli vatandaşların TOKİ konutlarına sahip olmasına engel.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden dar gelirli vatandaşların TOKİ konutlarına sahip olmasına engel.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere ilçesinin Cumhuriyet ve Çamlıbel Mahallerinde yapılan 7'nci ve 8'in etap TOKİ projelerini yargıya taşıdı.

Kerpiç evlerde oturan dar gelirli vatandaşların, depreme dayanıklı TOKİ konutlarında oturma hayalini suya düşüren belediye, tamamlanma aşamasına gelen projelerin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

'Belediye devletin tüm projelerine itiraz ediyor'


Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyesi mimar Haluk Laçin, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, devletin olumlu veya olumsuz bakmaksızın projelere itiraz ettiğini söyledi.

Asrın felaketinde TOKİ evlerinin zarar görmediğine vurgu yapan Laçin,
"Devletimiz tarafından yapılan TOKİ'ler güvenilir ve denetimli yapılardır. Kavaklıdere ilçemizde TOKİ evleri yapılmakta oturacak kişiler ise şu anda Kavaklıdere ilçemizde kerpiç evlerde yaşayan halkımızın daha güvende olması için yapılan binalar. Maalesef Büyükşehir Belediyesi bu konuya siyasi gözle bakıp, bakanlığımızın her türlü yapmış olduğu olumlu veya olumsuz plan ile tadilatlara itiraz etmekte ve yargıya taşımaktadır. Allah göstermesin yakın bir zamanda Kavaklıdere' de eğer ki bir deprem olmuş olsa biz vatandaşımızı o kerpiç evlerde nasıl koruyabiliriz? "
dedi.

'Bu anlamsız ve saçma mücadeleyi halkımızın taktirlerine bırakıyorum'

Karara tepki gösteren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, "Halkımıza yapılan hizmetleri engel olmasanız olmaz mı? Dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi depreme dayanıklı ev sahibi olacağı TOKİ konutlarının imar planlarını ısrarla verdikleri mücadelesinin sonunda iptal ettirerek, Cumhuriyet ve Çamlıbel TOKİ Konutlarımızın yapımlarını durdurulmasına sebep olan Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu anlamsız ve saçma mücadelesini halkımızın taktirlerine bırakıyorum." diye konuştu.



Şehit aileleri dahil yüzlerce vatandaşı mağdur ettiler: CHP’li belediye TOKİ konutlarını davalarla engelledi
Şehit aileleri dahil yüzlerce vatandaşı mağdur ettiler: CHP’li belediye TOKİ konutlarını davalarla engelledi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina deprem sonucu yıkılırken TOKİ binalarının ise sağlam kaldığı görüldü. Depremde yıkılan binalar üzerinden siyaset yapmaya çalışan CHP'nin ise İzmir'de de TOKİ konutlarını davalarla engellediği ortaya çıktı. 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve aralarında şehit ailelerin de bulunduğu 750 kişi belirlendi. Ancak TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü.



#Muğla Büyükşehir Belediyesi
#TOKİ
#CHP
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