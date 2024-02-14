Genel seçimlerden ağır hasarla çıkan CHP'de iç çatışmalar sürüyor. Seçim dönemindeki beş buçuk aylık süreçte en tartışmalı isimlerden biri olan partisinin medya sorumlusu Eren Erdem, medya bağımsızlığını hiçe sayan kirli anlaşmayı gözler önüne serdi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve Özgür Özel'in gelmesiyle Halk TV ile ilişkiler düzelirken kendisi için yolsuzluk iddiaları üzerine Eren Erdem, paylaştığı bir videoda Halk TV'ye yapılan ödeme miktarını açıklayan Erdem, “Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon TL kâra geçirdim. Hem para harcamadım hem 10 milyon lira kâra geçirdim.” dedi