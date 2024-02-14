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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü Eren Erdem ifşa etti

CHP'li Eren Erdem'in son dönemde parti yönetimine yaptığı eleştiriler nedeniyle 'kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği' öne sürüldü. Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt verdi. Özer'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na WhatsApp grubunda ettiği küfrün ekran görüntüsünü paylaşan Erdem, "Ben, Genel Başkanına küfreden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! Bana soruşturma açmak haddi değildir, önce küfrün hesabını versin" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:14 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:15 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Turan Taşkın Özer - Eren Erdem
Turan Taşkın Özer - Eren Erdem

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala, aday tartışmaları üzerinden CHP'de büyük krizler patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' diyerek deviren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, parti içerisinde güç kavgasına girişti. Keyfi atamalar yaptıkları gerekçesiyle her gün parti teşkilatlarından istifalar art arda geldi. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu CHP'li Eren Erdem de, sosyal medya hesabı üzerinden Özel ve İmamoğlu'nu topa tuttu. İki ismi 'müsamere' yapmakla itham eden Erdem, değişimcilere destek olan partilileri de 'kandırıldınız' diyerek hedef aldı.

Söz konusu açıklamalar sonrasında, Erdem'in CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği iddia edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın Kılıçdaroğlu'na küfrünü Eren Erdem ifşa etti

Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu(YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak yanıt verdi.

Özer'in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na WhatsApp grubunda ettiği küfrün ekran görüntüsünü paylaşan Erdem,
"Ben, Genel Başkanına küfreden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! Bana soruşturma açmak haddi değildir, önce küfrün hesabını versin"
ifadelerini kullandı.

Eren Erdem 'sustum sustum ama bir yere kadar' diyerek açıkladı: CHP Halk TV'ye aylık 2 milyon veriyordu
Eren Erdem 'sustum sustum ama bir yere kadar' diyerek açıkladı: CHP Halk TV'ye aylık 2 milyon veriyordu

Genel seçimlerden ağır hasarla çıkan CHP'de iç çatışmalar sürüyor. Seçim dönemindeki beş buçuk aylık süreçte en tartışmalı isimlerden biri olan partisinin medya sorumlusu Eren Erdem, medya bağımsızlığını hiçe sayan kirli anlaşmayı gözler önüne serdi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve Özgür Özel'in gelmesiyle Halk TV ile ilişkiler düzelirken kendisi için yolsuzluk iddiaları üzerine Eren Erdem, paylaştığı bir videoda Halk TV'ye yapılan ödeme miktarını açıklayan Erdem, “Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon TL kâra geçirdim. Hem para harcamadım hem 10 milyon lira kâra geçirdim.” dedi



#Eren Erdem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Turan Taşkın Özer
#CHP Yüksek Disiplin Kurulu
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