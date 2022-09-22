Gündem CHP zayıf olduğu şehirlerde ittifak yapacak
POLİTİKA

CHP zayıf olduğu şehirlerde ittifak yapacak

CHP 41 ilde bağımsız, 40 şehirde ise 6’lı masadaki diğer partilerle ortak liste oluşturup seçimlere girmeyi planladığını ilan etti. Ortak listeyle seçime girilecek şehirlerin Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da yer alacağı belirtiliyor. CHP, güçlü olduğu Ege gibi bölgelerde ittifak yapmayacak.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
CHP zayıf olduğu şehirlerde ittifak yapacak
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Ortak adaydan çok krizlerle boğuşan 6’lı masanın gündemi değişiyor. Ortak aday için kriz yaşayan 6’lı masa, gündemine “ortak listeyi” aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 40 ilde ortak listenin detayları belli oldu. Buna göre CHP, sahil şeridinde güçlü olduğu 41 şehirdeki seçimlere tek listeyle, güçsüz olduğu 40 şehre ortay listeyle girecek.

MASANIN GÜNDEMİ ORTAK LİSTE

Nisan ayında Meclis'ten geçen yeni seçim kanuna karşı yeni stratejiler üretmek ve Meclis’te çoğunluğu sağlamayı hedefleyen 6’lı masa ittifakta mutabakat sağlanması durumunda 40 ilde ittifak planını hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni seçim kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ittifaklardaki artık oylar en yüksek oy alan partinin hanesine yazılmıyor. Buna göre hareket eden CHP yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 40 ilde ittifak planı masanın gündemindeki ana konulardan biri olacak. CHP’nin planına göre, parti daha önce hiç milletvekili çıkaramadığı ve oy oranın düşük olduğu şehirde seçimlere ortak listeyle girme kararı alacak. Bu 40 şehir, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alıyor.

OYU YÜKSEK OLAN PARTİYLE İTTİFAK

CHP’nin oyunun yüksek olduğu sahil kesiminde ve büyükşehirlerde ittifak yapılmayacağı ifade ediliyor. İttifak yapılacak diğer illerde şehrin politik durumuna, anketlere, adayların halka yakınlığına bakılacak. Hangi parti hangi ilde yüksek ise o partinin listeleri altında seçime girilecek. Bu stratejinin yapılması durumunda hangi ilden kaç vekil çıkartabileceğinin hesabının da yapıldığı ifade ediliyor.

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