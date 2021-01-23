CHP’de 10 Aralık isyanı büyüyor

2005 yılında alternatif sol blok oluşturmaya çalışan, başaramayınca CHP içerisinde yola devam eden 10 Aralık Hareketi’nin temsilcileri partide ayrışmaya neden oluyor. Parti yönetimine mektup yazarak eleştiri oklarını yönelten İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’a başka isimlerin de destek verdiği öğrenildi. Kulislerde, Çelebi ve Aksoy’a destek veren isimlerin partiyi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi’ne soğuk yaklaştıkları belirtiliyor. Bu isimlerin uzun süredir kendilerine alternatif aradığı, son dönemlerde de yeni parti kuracak olan Muharrem İnce ile görüşmeler gerçekleştirdiği konuşuluyor.

Çelebi ve Aksoy, yazdıkları eleştiri mektubunu 10 Aralık Hareketi’ne bir tepki olarak o tarihte teslim etmişti. Çelebi de önceki gün katıldığı bir televizyon programında bu harekete dikkati çekerek, “10 Aralık Hareketi’ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti’nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz” ifadelerini kullandı. CHP’de 10 Aralık Hareketi’nin başını Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı çekerken, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu hareketin içerisinde yer aldığı biliniyor.