CHP’de 10 Aralık kliği atakta

Bir dönem ‘solda birlik’ sloganıyla yola çıkan ve 2007 seçimlerinde sosyal demokratlar, demokratik solcular ve özgürlükçü sosyalistlerin ittifak yapmasını öneren 10 Aralık Hareketi’nin CHP içinde yeniden güçlenmeye başladığı konuşuluyor. Kulislerde, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın geçmişte yaptığı ABD, İngiltere ve yarım kalan Almanya gezilerinin altyapı çalışmalarında 10 Aralık Hareketi’yle bağlantılı isimlerin etkili olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun ilk yıllarında parti yönetiminde yer alan CHP’li bir isim, ‘Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı temaslarının içeriğinin ve bu temaslar neticesinde ortaya konan reçetenin bir benzerini Türk siyasetinde görüldüğünü’ söyledi. Aynı isim, “Baykal’ın 2002’deki seçim başarısızlığının ardından toparlanmaya çalışan ve o günler için ‘yeni sol’ olarak adlandırılan bazı gruplar, Batı’daki sol liberal eğilimleri Türkiye’deki sosyal demokrasiye eklemeye çalışmıştı” ifadelerini kullandı.

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CHP KAPATILMALI!

CHP’de Baykal döneminde genel başkan yardımcısı olarak görev alan bir başka CHP’li ise, genel merkezde etkin görev alan bazı yöneticilerin 10 Aralık ekibi içinden gelen kişiler olduğuna dikkat çekerek, “Bir dönem CHP’nin kapatılmasını ve dahi vakıf olmasını önerenlerin geldiği yerleri görüyoruz” dedi. Adı sıklıkla 10 Aralık Hareketi anılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın 2005’te “CHP kapatılmalı, CHP vakıf olmalı” dediği iddia edilse de, Salıcı bu yönde bir açıklamasının olmadığını ifade etmişti.dını 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nden alan hareket, 2006 ve 2007 kitlesel toplantılar düzenlemiş ancak sosyal demokratlar ve özgürlükçü sosyalistler arasında bir ittifak kurulmasını başaramamıştı.

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