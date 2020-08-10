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POLİTİKA

CHP'de 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

CHP'de 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

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