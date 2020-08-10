CHP'de 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

Dünya

TikTok için Twitter devrede

The Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre Twitter, ByteDance’ten TikTok’un ABD hisselerini satın almak için harekete geçti. TikTok’a Microsoft’un da ilgi gösterdiği biliniyordu. Microsoft’un eski patronu Gates ise, TikTok’u satın almanın uzun vadede dezavantaj olacağını söyledi.