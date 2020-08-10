CHP'de 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
Ayrıntılar geliyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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