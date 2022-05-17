CHP'de 3'üncü ittifak sevinci: Yakamızdan düştüler

CHP öncülüğünde toplanan 6’lı masanın liderleri 4’üncü toplantısını 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi’nde yapacak. Görüşme öncesi Ankara’da da trafik hızlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3’üncü ittifak açıklamasından sonra geçtiğimiz hafta CHP ve Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmelerde özellikle CHP’nin 3’üncü ittifaka sıcak baktığı belirtiliyor. Karamollaoğlu’nun bu hafta içerisinde de diğer partileri ziyaret etmesi planlanıyor.

Gelecek Partisi’nde yapılacak toplantı öncesi Karamollaoğlu’nun yaptığı muhalefet turu dikkat çekici bulundu.

GÜNDEM 6'lı masanın gündemi 3’üncü ittifak

CHP DERİN BİR NEFES ALDI

Kulislerde, Gelecek ve DEVA Partisi’nin 2023 seçimlerine kendi listeleri ile gireceğini açıklamasının ardından CHP’lilerin ‘Derin bir nefes aldık, yakamızdan düştüler’ yorumları yaptıkları belirtiliyor. Bu nedenle CHP’nin Gelecek, DEVA ve SP’nin ittifak kurmasına sıcak baktığı ifade ediliyor. Karamollaoğlu’nun, 3’üncü ittifak konusunda diğer partilerin görüşünü almaya devam edeceği belirtiliyor.

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