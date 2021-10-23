Gündem CHPde 5 saatlik genişleme toplantısı
ANKARA

CHP’de 5 saatlik genişleme toplantısı

Millet İttifakı’nın genişlemesi tartışılırken, CHP’de dün Parti Meclisi toplandı. Parti Meclisi’nin yaklaşık 5 saat süren toplantısında Millet İttifakı’nın genişlemesi ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme çalışmaları ana gündemi oluşturdu.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’de 5 saatlik genişleme toplantısı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında konuştu.

Millet İttifakı’nın genişlemesi tartışılırken, CHP’de dün Parti Meclisi toplandı. Parti Meclisi’nin yaklaşık 5 saat süren toplantısında Millet İttifakı’nın genişlemesi ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme çalışmaları ana gündemi oluşturdu. Hafta içi ittifak ortağı Meral Akşener ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi PM üyeleri için yazdığı yazıda da ittifakın genişleyeceği mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu, “Dostlarımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Güçlü demokrasi için birlikte güçlü demokrasiyi tesis edeceğiz” demişti.

PARTİ MECLİSİ’NDE ELE ALINDI

  • DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne ziyaretler yapan Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na ittifakın içinde yer almalarını teklif etmiş bunu da bu hafta yaptıkları zirvede Kılıçdaroğlu’na aktarmıştı. Kılıçdaroğlu sıcak baktığı Akşener’in ittifakı genişletme teklifini partisinin en yetkili organı ile paylaştı.

PARLAMENTER SİSTEMDE YOL HARİTASI

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için hazırlık yapan muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştıkları 13 madde hakkında PM üyeleri bilgilendirildi. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir yol izleneceği ve bu konuda atılacak adımlar tartışıldı. 6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmasını aralık ayında kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.

Irak ve İransınırına da örülüyor

Irak ve İran
sınırına da örülüyor
AVMdesuçüstü yakalandı

AVM'de
suçüstü yakalandı

​Özbek fenomenin bir yıldır kabusu haline gelmişti.
109 ton altın için tarih belli oldu

​Taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

Dört kişi<br>son anda kurtuldu

Dört kişi
son anda kurtuldu

​Seyir halindeyken alev topuna döndüler.

​Dışişleri Bakanlığı yok sayacak.

​Husilerin saldırıları sonrası 20 bin kişi evinden oldu.

​Ünlü oyuncunun yakınları hastaneye akın etti.

​Libya'da bir toplu mezar daha bulundu.

Silahlı saldırıda biri ağır beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.