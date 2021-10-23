CHP’de 5 saatlik genişleme toplantısı

Millet İttifakı’nın genişlemesi tartışılırken, CHP’de dün Parti Meclisi toplandı. Parti Meclisi’nin yaklaşık 5 saat süren toplantısında Millet İttifakı’nın genişlemesi ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme çalışmaları ana gündemi oluşturdu. Hafta içi ittifak ortağı Meral Akşener ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi PM üyeleri için yazdığı yazıda da ittifakın genişleyeceği mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu, “Dostlarımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Güçlü demokrasi için birlikte güçlü demokrasiyi tesis edeceğiz” demişti.

PARTİ MECLİSİ’NDE ELE ALINDI

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ne ziyaretler yapan Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na ittifakın içinde yer almalarını teklif etmiş bunu da bu hafta yaptıkları zirvede Kılıçdaroğlu’na aktarmıştı. Kılıçdaroğlu sıcak baktığı Akşener’in ittifakı genişletme teklifini partisinin en yetkili organı ile paylaştı.

PARLAMENTER SİSTEMDE YOL HARİTASI

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için hazırlık yapan muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştıkları 13 madde hakkında PM üyeleri bilgilendirildi. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir yol izleneceği ve bu konuda atılacak adımlar tartışıldı. 6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmasını aralık ayında kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.