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CHP'de al gülüm ver gülüm çarkı: Özgür Özel'in Tunç Soyer'e yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'e ilginç bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

09:54 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:22 - 12/02/2024 Pazartesi
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Özgür Özel - Tunç Soyer
Özgür Özel - Tunç Soyer

31 Mart'a sayılı günler kala aday belirleme sürecinde artık sona gelindi.


Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren CHP, yüksek oy aldığı bazı bölgelerdeki adaylarını henüz duyurmadı.


Açıklanan adaylar arasında ise en çok tartışılan bölgelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'le devam kararı almayan CHP, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterdi.


Tunç Soyer için ise parti yönetimi tarafından yeni bir formül aranmaya başladı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tunç Soyer'le geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.


Soyer'in Özel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.


CHP'nin yurt dışı danışmanlığı teklifi


Sözcü'den Saygı Öztürk, Özgür Özel'in, CHP’nin yurt dışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istediğini aktardı.


Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.


Saygı Öztürk, Soyer'in aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini de yerine getirdiğini anlattı.


Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Ekim 2023’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilmişti.


Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etmişti.



#Tunç soyer
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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