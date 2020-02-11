Gündem CHPde Ankara düğümü
POLİTİKA

CHP’de Ankara düğümü

CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci devam ediyor. 28-29 Mart’ta yapılacak genel başkanlık seçimli büyük kurultay öncesi il kurultayları yapılıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP
CHP

Partide kritik olarak gösterilen 3 büyükşehirden İstanbul ve İzmir’in kongreleri tamamlandı. İki ilde de kongreye Genel Merkez’in baskısıyla tek adayla gidildi.

KONGRE 16 ŞUBAT’TA

İstanbul’da aday olduğunu açıklayan Cemal Canpolat, kongre öncesi kurultay delegeliği karşılığında adaylıktan çekildi. Mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tek aday olarak girdiği kongrede yeniden seçildi. Tek adaylı kongrelerin ardından gözler 16 Şubat pazar günü yapılacak Ankara kongresine çevrildi.

BLOK FORMÜLÜ

Ankara’da ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yönetim tarafından nabız tutmakla görevlendirildi ve teşkilatta temas trafiği yürüttü. Bu görüşmelerde tek aday üzerinde duruldu. CHP Genel Merkezi’nin de Ankara’da tek aday ve blok liste üzerinde durduğu belirtiliyor.

4 KİŞİNİN ADI GEÇİYOR

  • Ancak Ankara’da mevcut il başkanı Rıfkı Güvener adaylığını ilan etti. Kulislerde, Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya ve Umut Akdoğan’ın da adaylık için nabız yokladığı konuşuluyor. Ali Hikmet Akıllı’nın destekçisinin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olduğu belirtiliyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ise Umut Akdoğan’ı desteklediği ifade ediliyor. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da Akıllı’yı desteklediği biliniyor. Çok adayın isminin geçtiği Ankara’da İstanbul formülünün tutup tumayacağı merak ediliyor.

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İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti
İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini dile getirdi. İmamoğlu 'Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum' demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 'Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz' dedi.
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