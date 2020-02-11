CHP’de Ankara düğümü

Partide kritik olarak gösterilen 3 büyükşehirden İstanbul ve İzmir’in kongreleri tamamlandı. İki ilde de kongreye Genel Merkez’in baskısıyla tek adayla gidildi.
KONGRE 16 ŞUBAT’TA
İstanbul’da aday olduğunu açıklayan Cemal Canpolat, kongre öncesi kurultay delegeliği karşılığında adaylıktan çekildi. Mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tek aday olarak girdiği kongrede yeniden seçildi. Tek adaylı kongrelerin ardından gözler 16 Şubat pazar günü yapılacak Ankara kongresine çevrildi.
BLOK FORMÜLÜ
Ankara’da ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yönetim tarafından nabız tutmakla görevlendirildi ve teşkilatta temas trafiği yürüttü. Bu görüşmelerde tek aday üzerinde duruldu. CHP Genel Merkezi’nin de Ankara’da tek aday ve blok liste üzerinde durduğu belirtiliyor.
4 KİŞİNİN ADI GEÇİYOR
- Ancak Ankara’da mevcut il başkanı Rıfkı Güvener adaylığını ilan etti. Kulislerde, Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya ve Umut Akdoğan’ın da adaylık için nabız yokladığı konuşuluyor. Ali Hikmet Akıllı’nın destekçisinin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olduğu belirtiliyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ise Umut Akdoğan’ı desteklediği ifade ediliyor. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da Akıllı’yı desteklediği biliniyor. Çok adayın isminin geçtiği Ankara’da İstanbul formülünün tutup tumayacağı merak ediliyor.