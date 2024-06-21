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CHP’de bidon kafa kavgası

CHP’de bir süredir sakin giden eski yönetim-yeni yönetim kavgası, farklı bir cephede tekrar alevlendi. Genel Başkan Özgür Özel’in “Oy vermeyen seçmene ‘Bidon kafa’ diyen zihniyet” eleştirisine CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil hakarete varan sözlerle karşılık verdi.

04:00 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 02:05 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel, Yılmaz Özdil.
Özgür Özel, Yılmaz Özdil.

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında ‘bidon kafa’ kavgası patlak verdi. Polemikte üslup oldukça sertleşti. Özdil, Özel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sert bir dille eleştirmişti. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Özel, Özdil’in kendisini hedef alan sözlerine EkolTV’deki programda "Bu 'Hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘Bidon kafa’ diyen zihniyet" şeklinde cevap verdi.

İFTİRANI YEDİRECEĞİM!

Özel’in cevabı üzerine Özdil de sosyal medya hesabından sert ifadelerle açıklamada bulundu. Özdil, şunları söyledi: "Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Erken seçim istemiyor, AKP’nin toparlanmasına fırsat tanıyor dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca ‘Yılmaz Abi’ diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını, gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım.”

KUTUPLAŞMA OLMASA YAŞAYAMAZLAR

Kutuplaşma ortamından beslenenler olduğunu kaydeden Özel, şunları söylemişti: "Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam YouTube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'Bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar.’’


Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi: İkili arasında ‘bidon kafa’ tartışması patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında ‘bidon kafa’ tartışması patlak verdi. Özgür Özel, katıldığı Ekol TV'de Özdil'in geçmişte AK Partili seçmeni kastederek kullandığı 'bidon kafa' açıklamasına ithafen sert sözler kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil’e, “Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş” sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım” açıklamasında bulundu.


#CHP
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#Özgür Özel
#Yılmaz Özdil
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