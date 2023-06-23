CHP’de büyük çatlak

Değişim baskısının arttığı CHP’de, il başkanlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerken, değişim isteyenleri üstü kapalı olarak bireysel davranmakla eleştirdikleri ortak bildiri parti içi krize neden oldu. Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı 8,5 saat sürdü. Toplantının ardından bazı il başkanları ve CHP Genel Merkezi’nin ‘Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz’ yönünde bir metin hazırlayarak, il başkanlarına imzalamaları için dikte ettirdiği öğrenildi.

TASFİYE KORKUSUYLA İMZA

Ancak, değişim bayrağını açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya yakın başkanların söz konusu metne ilk aşamada imza koymayı reddettiği kaydedildi. Ancak baskıyla geri adım attıkları iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu ve Salıcı’ya yakın isimlerin geri adım atmasında bu başkanların yerine atama tehdidinin etkili olduğu ileri sürüldü. CHP’de yaşanan krizin ardından dün 81 il başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, “Değişimi, sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirlerdir” denildi.

Görevinde kalacak tartışma bitmiştir!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na resti çekti: “İBB Başkanlığı görevine devam edecek...”

Kılıçdaroğlu, Tele1 televizyonunda soruları cevapladı. İmamoğlu’nun açıklamaları ve genel başkan adaylığı iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bizim partimizde herkes genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem Bey de aday olabilir” dedi. Program moderatörünün “Babasının şirketi teslim ettiği gibi sizin de partiyi teslim etmenizi istiyor galiba” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Ekrem Bey neden aday olmasın, başarılı bir belediye başkanımızdır. Ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim edemem. Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir. Düşüncemi açıkladım. Tartışma bitmiştir” karşılığını verdi.

DESTEK AÇIKLAMASI DEĞİLMİŞ!

CHP il başkanları arasında krize neden olduğu belirtilen destek açıklaması ile ilgili soruyu da cevaplandıran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “81 il başkanının yaptığı açıklama bana destek için değil. Çarşamba günü davet ettim, geldiler. 39 il başkanı arkadaşımız söz aldı, yeri geldi eleştiriler, yeri geldi övgüler yaptı. 4 il başkanımız bir metin hazırladı. Diğer arkadaşlarla kendi aralarında anlaştılar. Bu bir destek olmaktan öte birlikte nasıl bir yol haritası çizmeliyiz çerçevesinde hazırlanan bir metin. Kim olursa olsun hiçbir il başkanımız genel başkanlık makamının itibarsızlaştırılması yönündeki eleştiriyi içine sindiremez. Yapay eleştirilerle bu makamı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsanız il başkanlarımız buna karşı çıkacaktır. Hazırlanan metne benim herhangi bir şekilde müdahalem söz konusu değil.”

Eleştiren yanıyor

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nın ardından açılamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, daha önce CHP’den istifa eden Özcan’ın CHP’den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. CHP’den bir yıllığına ihraç edilen ve 11 gün önce cezası biten Özcan ise sosyal medya hesabından disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin, “Baş kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.

BİLDİRİYİ ELEŞTİRMİŞTİ

CHP’li il başkanlarının ortak açıklamasını sert ifadelerle eleştiren Özcan, şunları dile getirmişti: “Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. ‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç biraz da bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş. Kabul etmiyorum! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK” Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır.”















