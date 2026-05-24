CHP'de büyük temizlik

Mutlak butlan kararının ardından yeniden görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin izleyeceği yol haritası belli oldu. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yeniden şekillendirecek. Oluşturulacak yeni yönetim yapısının ardından partiye ait mali işlemler ve harcamalar detaylı şekilde masaya yatırılacak.

HESAPLAR İNCELENECEK

Özellikle mutlak butlan tartışmalarının yaşandığı dönemde yapılan harcamalar en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Parti hesapları üzerinden gerçekleştirilen tüm ödeme ve gider kalemleri denetime tabi tutulacak. Butlan kararının çıktığı gün yapılan harcamalar ve hesap hareketleri ayrıca mercek altına alınacak. Özgür Özel ve ekibinin, butlan kararı öncesinde özellikle son iki ayda bazı evrakları, dijital belgeleri ve kamera kayıtlarını sildiği iddia edilmişti. İncelemelerde bu iddialar da ele alınacak. Genel Merkez’de kapsamlı bir idari ve teknik inceleme yapılacağı belirtiliyor.

YAZIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK

Genel Merkez bünyesindeki kaşe, mühür, resmî evrak ve defter kayıtları incelemeye alınacak; parti içi işlem ve yazışmalara ilişkin kayıtlar detaylı şekilde denetlenecek. Parti kaynakları, mali işlemler, resmî yazışmalar ve karar süreçlerine ilişkin dijital verilerin de inceleme kapsamına dâhil edileceğini belirtiyor. Mutlak butlan kararı öncesinde “arınma” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu ekibinin ana gündemlerinden biri de adı yolsuzluk, irtikap ve rüşvetle anılan partililer hakkındaki iddia ve soruşturmalar olacak.

ARINMA İÇİN ÖZEL BİRİM

CHP içerisinde etik ve disiplin mekanizmalarının da yeniden devreye alınacağı ifade ediliyor. Parti içinde oluşturulacak “Etik ve Yolsuzluk Kurulu” aracılığıyla, haklarında yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve usulsüzlük iddiaları bulunan partililer hakkında denetim süreci işletilecek. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda ilgili isimler Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) sürecine taşınacak, parti içi disiplin mekanizmasının aktif şekilde işletileceği belirtiliyor. CHP kulislerinde konuşulan yeni yol haritasının, parti içerisindeki yönetim ve disiplin tartışmalarını daha da derinleştirebileceği değerlendiriliyor.







