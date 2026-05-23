CHP Kurultayındaki 'delegeye müdahale' iddiasında Ağbaba’nın makam şoförü tutuklandı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın makam şoförü Gaffar Çiçek, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da gözaltına alınan Gaffar Çiçek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade veren Gaffar Çiçek tutuklandı.