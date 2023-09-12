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CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

CHP'deki değişim hareketini destekleyen isimlerden olan ve bir süredir bu yönde açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevden alındı. Işık, söz konusu kararı sosyal medyadan öğrenirken, yerine Şule Dilara Dalbudak atandı.

Elif Karahan
11:07 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevden alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevden alındı.

CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımının yer aldığı bir listeyi paylaştı. Yapılan paylaşıma "Örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" notu düşüldü.


Söz konusu listede ise bir ismin yer almaması dikkat çekti.

'Değişim' destekçisi Işık görevden alındı


Partide seçim hezimeti sonrasında başlayan 'değişim' hareketini destekleyen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olan Ozan Işık'ın genel sekreterlik görevinden alındığı görüldü.


Kararı sosyal medyadan öğrendi


Zafer Partili Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanlığına sert tepki gösteren ve bu açıklamalarıyla gündem olan Işık, görev değişikliği kararını sosyal medyadan öğrendi.

Işık'ın yerine ise Şule Dilara Dalbudak atandı.



Kılıçdaroğlu'nun Zafer Parti'li danışmanı CHP'yi karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun Zafer Parti'li danışmanı CHP'yi karıştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadığı gündeme gelmesiyle CHP'de tartışma çıktı. Parti içinde çıkan tartışmaya Gazeteci Nevşin Mengü'nün internet yayınına katılan CHP gençlik kolları genel sekreteri Ozan Işık da katıldı. Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Işık, fikir ayrılıkları olan birinin danışman olarak atanmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını, böyle bir konuma CHP'nin içinden yetişen bir kişi veya kişilerin gelmesi gerektiği ve Zafer partili kişilerin siyaset yapmak isterlerse bunun yerinin CHP değil, kendi partileri olduğunu ifade etti. Bunun yanında Işık, partililerin genel olarak kendisini tebrik ettiği ve fikirlerinin destek gördüğünü de sözlerine ekledi.


#CHP
#Ozan Işık
#Gençlik Kolları
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