CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadığı gündeme gelmesiyle CHP'de tartışma çıktı. Parti içinde çıkan tartışmaya Gazeteci Nevşin Mengü'nün internet yayınına katılan CHP gençlik kolları genel sekreteri Ozan Işık da katıldı. Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Işık, fikir ayrılıkları olan birinin danışman olarak atanmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını, böyle bir konuma CHP'nin içinden yetişen bir kişi veya kişilerin gelmesi gerektiği ve Zafer partili kişilerin siyaset yapmak isterlerse bunun yerinin CHP değil, kendi partileri olduğunu ifade etti. Bunun yanında Işık, partililerin genel olarak kendisini tebrik ettiği ve fikirlerinin destek gördüğünü de sözlerine ekledi.