CHP’de din konuşmak serbest

CHP Genel Merkezi
Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de, genel merkezin attığı bu adım ‘milletvekilleri serbest bırakıldı’ şeklinde yorumlanırken, dini konulara girmeyin uyarısının kaldırılmasıyla CHP yönetimi için şeklen de değişim adımlarını atmaya başladığı değerlendirmesi yapıldı.
DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Raporun kaldırılan bölümünde şu ifadelere yer veriliyordu: “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, laik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.”
RAPORDA YER ALDI
Bilgilendirme raporlarına genel seçimleri öncesinde ara veren CHP, Meclis’in yeniden oluşmasından sonra temmuz ayında raporları yayınlamaya başlamıştı. Söz konusu uyarı 14-20 Ağustos haftasını kapsayan raporda yer almıştı.
RAPORDAKİ İLK REVİZYON DEĞİL
Rapordaki ilk revizyon, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Başkanlığına Eren Erdem’in getirilmesinden sonra yapıldı. 31 Temmuz haftasında yayımlanan raporda, 27’nci Yasama dönemindeki versiyonunda yer alan “Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır” ifadesi kaldırıldı.