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CHP’de emanetçi enflasyon

CHP’deki değişim yanlıları, Kılıçdaroğlu’nu devirebilirlerse İmamoğlu genel başkan oluncaya kadar partiyi bir emanetçi başkanla yönetmek istiyor. “Abi” ve “emanetçi” konusunda ise enflasyon yaşanıyor. Geçiş süreci genel başkanlığı için şimdiden Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Engin Altay’ın isimleri geçiyor.

Uğur Duyan
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, Ekrem İmamoğlu.

Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, Ekrem İmamoğlu.

14-28 Mayıs Seçimleri öncesinde 6’lı Masa’yı kurarak muhalefeti birleştirmeye çalışan CHP, şimdi parçalanmamak için çabalıyor. ‘Emanetçi masası’ kurulan partide 1990’ların ortalarında birleşmek için ortaya atılan emanetçi genel başkan formülü, yaklaşık 30 sene sonra parçalanmamak için yeniden devreye alınmaya çalışılıyor. CHP’de değişim yanlılarının sesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı daha gür çıkmaya başladı. Kongre sürecinin işlediği ana muhalefette statükocularla değişimciler arasındaki bilek güreşinin partiyi parçalanmaya ve bölünmeye iteceğini öngörenler harekete geçti.

GEÇİŞ SÜRECİ ÖNERİSİ

1994 yerel seçimlerinde hezimete uğrayan sosyal demokratlar, üç partili (CHP, SHP, DSP) yapılarına son vermek için ‘solda birlik’ adı altında yeni bir tartışma platformu kurmuştu. O günlerde CHP ile SHP’nin birleşmesi için kullanılan ‘Seçime kadar Hikmet (Çetin) abi’ formülünün bir benzeri yeniden gündemde. “Abiler” formülü üzerine odaklanan CHP’liler sosyal demokratların eski liderleri Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’a ‘emanetçi genel başkanlık’ teklifinde bulundu. Bu formüllerin dışında masada tutulan bir diğer seçenek ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin geçiş sürecinde CHP’nin başında bulunması.

GÜVENLİ LİMAN NERESİ

Kılıçdaroğlu’nun ‘güvenli limana kadar kaptan benim’ diyerek işaret ettiği noktanın netleştirilmesini bekleyen Zoom’cular ise partinin parçalanmaması için ‘abiler formülü’ üstüne duruyor. CHP’nin çatısı altına katılan SHP’nin son genel başkanı olan Murat Karayalçın ile birleşme sürecinin emanetçi genel başkanı olan Hikmet Çetin de ‘emanetçi olma’ niyetinde. İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de emanetçi genel başkanlığa talip. CHP’nin haziran başında tasfiye edilen MYK’sında genel sekterlik görevini yürüten Selin Sayek Böke’nin de emanetçi genel başkan olmak istediği iddia edildi. Öte yandan eski grup başkanvekillerinden Engin Altay’ın da emanetçi genel başkanlık için adı geçiyor.

Seçime kadar Hikmet Ağabey

12 Eylül’ün kapattığı CHP, 1992’de o dönem iktidar ortağı olan SHP’nin içinden ayrılan vekillerin de katılımı ile Deniz Baykal’ın öncülüğünde yeniden kuruldu. CHP ve SHP, 1994 yerel seçimleri sonrasında birleşme kararı aldı. İki parti CHP çatısı alında birleşti. Geçiş sürecinde birleşmenin sağlanması için Hikmet Çetin, emanetçi genel başkan adayı olarak kurultaya tek aday olarak girdi ve oy birliği lider seçildi. 1995’te sonra genel başkanlığa yeniden Deniz Baykal seçildi.

Karayalçın markaj altında

Geçtiğimiz gündeler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemekte bir araya gelen isimlerden Murat Karayalçın önceki gün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluştu. Karayalçın, CHP’deki tüm tarafların kabul etmesi durumunda geçici genel başkan olmayı kabul edebileceğini açıklamış ve parti genel merkezinin İmamoğlu’nu aday göstermek zorunda olduğunu, İmamoğlu’nun aday olmak zorunda olduğunu söylemişti. Karayalçın’ın bu sözlerinin ardından Kaftancıoğlu ile görüşmesi dikkat çekti.


Parti içinden 'değişim' yangınını harlayacak mektup : CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay yap aday olma' çağrısı
Parti içinden 'değişim' yangınını harlayacak mektup : CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na 'Kurultay yap aday olma' çağrısı

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu açıkladı. Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, "CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısında bulundu.


#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Hikmet Çetin
#Murat Karayalçın
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