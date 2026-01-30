Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP’de gölge kabine çıkmazı

CHP’de gölge kabine çıkmazı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleriyle 25 Ocak'ta kampa girmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleriyle 25 Ocak'ta kampa girmişti.

CHP’de kurultay sonrası ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ adıyla yeniden yapılandırılan gölge kabinedeki kriz derinleşiyor. Politika alt kurullarında yer alması beklenen çok sayıda milletvekilinin, Genel Merkez’e karşı bu yapıda görev almak istemediği öğrenildi.

CHP'de 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) adını alan gölge kabinede kriz bitmiyor. Kurultay sonrasında CAO bünyesinde çalışan yeni bir yürütme kurulu oluşturuldu. Bu yapılanma kapsamında gölge bakan tarzı liderlik yerine, “icracı politika üretme ve tanıtma" odaklı bir model benimsendi. 18 üyeden oluşan CAO Yürütme Kurulu'na bağlı 17 Politika Kurulu da hayata geçirildi.

MİLLETVEKİLLERİ İSTEMİYOR

Her gölge bakana bağlı, alanında uzman 7 isimden oluşması planlanan Politika Kurulları henüz işlevsel hale getirilemedi. Alt kurullarda yer alacak üyelerin 4’ünün milletvekili olması öngörülürken, aradan haftalar geçmesine rağmen bu yapı bir türlü oluşturulamadı. Milletvekillerinin büyük bölümünün alt kurullarda görev almak istemediği belirtilirken, bu tutumun gerekçesi olarak Adaylık Ofisi’nin alternatif bir Genel Merkez görüntüsü vermesi gösterildi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Gölge kabinenin CAO Yürütme Kurulu adını almasının ardından Hükümet Programı hazırlıkları ile Parti Programı çalışmaları da bu yapıya devredildi. Bu değişiklik CHP içinde tartışmalara yol açarken, gölge kabinenin yalnızca bir isimler listesinden ibaret kaldığı ve kamuoyunda yeterli karşılık bulamadığı yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

Çerçioğlu'ndan Özel’e dava

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, Özel’in, şahsını hedef aldığını belirterek açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti. Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti:
"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."


#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler