CHP’de gölge kabine çıkmazı

CHP’de kurultay sonrası ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ adıyla yeniden yapılandırılan gölge kabinedeki kriz derinleşiyor. Politika alt kurullarında yer alması beklenen çok sayıda milletvekilinin, Genel Merkez’e karşı bu yapıda görev almak istemediği öğrenildi.
CHP'de 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) adını alan gölge kabinede kriz bitmiyor. Kurultay sonrasında CAO bünyesinde çalışan yeni bir yürütme kurulu oluşturuldu. Bu yapılanma kapsamında gölge bakan tarzı liderlik yerine, “icracı politika üretme ve tanıtma" odaklı bir model benimsendi. 18 üyeden oluşan CAO Yürütme Kurulu'na bağlı 17 Politika Kurulu da hayata geçirildi.
MİLLETVEKİLLERİ İSTEMİYOR
Her gölge bakana bağlı, alanında uzman 7 isimden oluşması planlanan Politika Kurulları henüz işlevsel hale getirilemedi. Alt kurullarda yer alacak üyelerin 4’ünün milletvekili olması öngörülürken, aradan haftalar geçmesine rağmen bu yapı bir türlü oluşturulamadı. Milletvekillerinin büyük bölümünün alt kurullarda görev almak istemediği belirtilirken, bu tutumun gerekçesi olarak Adaylık Ofisi’nin alternatif bir Genel Merkez görüntüsü vermesi gösterildi.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Gölge kabinenin CAO Yürütme Kurulu adını almasının ardından Hükümet Programı hazırlıkları ile Parti Programı çalışmaları da bu yapıya devredildi. Bu değişiklik CHP içinde tartışmalara yol açarken, gölge kabinenin yalnızca bir isimler listesinden ibaret kaldığı ve kamuoyunda yeterli karşılık bulamadığı yönünde eleştiriler dile getiriliyor.
Çerçioğlu'ndan Özel’e dava
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, Özel’in, şahsını hedef aldığını belirterek açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti. Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti: