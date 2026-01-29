Yeni Şafak
Özlem Çerçioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e suç duyurusu

Özlem Çerçioğlu’ndan CHP Genel Başkanı Özel’e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üzerinden kendisiyle ilgili çeşitli ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisiyle ilgili beyanda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.


Başkan Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur"



