Disiplin kurulu değil infaz timi

CHP’nin Malatya Yazıhan’daki disiplin süreci, parti içinde tartışmaları büyüttü. CHP Malatya İl Kongresi’nde “Ben Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim” sözlerini sarf eden Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından, bu kez 6 belediye meclis üyesi hakkında da işlem başlatıldı. Yeni Şafak’a konuşan Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Göçer’i söz konusu çıkışı nedeniyle ziyaret ettiğini belirterek, meclis üyelerinin yalnızca kendilerini karşılamaya geldikleri için disipline sevk edildiklerini ileri sürdü.

Yazıhan ziyaretinde binin üzerinde vatandaşın kendilerini karşıladığını, aralarında 33 muhtar ve 6 belediye meclis üyesinin de bulunduğunu anlatan Tekin, “Sadece bizi karşıladıkları için bu belediye meclis üyeleri disipline sevk edildi. Bu, hukuken mümkün olmayan, parti hukukuna aykırı ve son derece yanlış bir uygulamadır. Bu durumu şiddetle kınıyorum” dedi. Disiplin sürecine tepki gösteren Tekin, “Bu süreci yürüten disiplin kurulunun adı infaz timidir. Tüzük açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğü, partinin anayasasıdır. Buna aykırı davranamazsınız” ifadelerini kullandı.