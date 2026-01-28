Özel’in derdi Şara’yla

Yeni Şafak
04:0028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Dünya, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile temas kurarken CHP hâlâ Esed’e gözyaşı döküyor. CHP lideri Özel, DEM Parti heyetiyle görüşmesinde de Şara’yı hedef aldı: “HTŞ’ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle orada kimseye huzur yoktur. En çok da Türkiye’ye huzur yoktur.”

DEM Parti Nusaybin olayları sonrasında liderler düzeyinde temaslarına başladı. DEM Parti’nin ilk durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Suriye’deki insani durumun endişe verici olduğunu kaydetti. Özel, yardımların daha hızlı ve güvenli ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'YE HUZUR YOKMUŞ

DEAŞ’la mücadeleye de değinen Özel, isim vermeden Suriye Devlet Başkanı Şara'yı hedef aldı. Özel, “HTŞ’ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen… Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi ‘Allah’a şirk koşmak’ olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur. En çok da Türkiye’ye huzur yoktur” diye konuştu. Bakırhan ise Özel’e Halep konusundaki açıklamalarından ötürü teşekkür etti. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.


