Üç yıldır neredeydin Özgür Efendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Aydın'ımız inanıyorum ki bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek" dedi. Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin şehir hastanesiyle çok farklı imkana kavuşacağını söyledi. Onkoloji bölümüyle ilgili adımları da atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Aydınlılar, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek" diye konuştu. Erdoğan, 1300 yataklı hastanede, 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin yer aldığını belirtti.