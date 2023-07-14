CHP'de hakaretler havada uçuşuyor

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Suların durulmadığı CHP’de İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası hakaret boyutuna ulaştı. CHP İstanbul ilçe başkanları toplantısına katılan İmamoğlu, fiili İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için “Erkek olsaydı başka konuşurdum” ifadelerini kullandı. Kurultay öncesi delege desteği arayan İmamoğlu’nun beklediği ilgiyi görmeyince bu açıklamayı yaptığı iddia edildi.
TOPLANTIDA GERGİNLİK
İmamoğlu CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, İmamoğlu’na ‘Genel başkan adayı mısınız’ diye sordu ve İmamoğlu’na ‘Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık’ diye devam etti. İmamoğlu ise Poyraz’a ‘Bana hain mi diyorsun. Hain sensin’ dedi. Salonda gerginlik çıkarken İmamoğlu, “Genel başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” diyerek salonu terk etti.
CİNSİYETÇİLİKLE SUÇLADI
Canan Kaftancıoğlu ise hakarete sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, paylaşımında “Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz” dedi. Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette. Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi.”
Tanrıkulu da kazan kaldırdı
CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İktidar İçin Değişim” sloganıyla başlattığı hareket, diğer muhalif grupları da canlandırdı. Terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılan ve TSK’ya birçok iftira atan Sezgin Tanrıkulu’nun da Kılıçdaroğlu’na karşı harekete geçtiği öğrenildi. Tanrıkulu’nun Kılıçdaroğlu ve ekibinin fişleme yaptığına dair bazı bilgileri danışmanlarıyla paylaştığı iddia edildi. Tanrıkulu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı net bir tavır aldığı bildirilirken bazı milletvekillerine bu yönde kulis yaptığı, değişim talebinde bulunanlarla ortak hareket etmeye çalıştığı belirtildi. CHP’de kavgasız değişim için genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel’in ise Aykut Erdoğdu ve birkaç vekille ortak çalışma yürüttüğü iddia edildi.