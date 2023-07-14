CHP'de hakaretler havada uçuşuyor

İmamoğlu CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, İmamoğlu’na ‘Genel başkan adayı mısınız’ diye sordu ve İmamoğlu’na ‘Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık’ diye devam etti. İmamoğlu ise Poyraz’a ‘Bana hain mi diyorsun. Hain sensin’ dedi. Salonda gerginlik çıkarken İmamoğlu, “Genel başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” diyerek salonu terk etti.

Canan Kaftancıoğlu ise hakarete sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, paylaşımında “Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz” dedi. Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette. Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm. Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi.”