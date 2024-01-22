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CHP'de halef selef yemeği: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Ziyaretin sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, CHP seçmeni görüşmeyi 'partinin eriyen oylarına' bağladı ve Özel'in Kılıçdaroğlu'na akıl danıştığını belirtti. CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise görüşmede Özel'in Kılıçdaroğlu'na, "Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin" dediğini, bu talebin ise reddedildiğini ifade etti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:58 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Merkezi tarafından, CHP Genel Başkanı Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldiği duyuruldu.

Ziyaretin sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Anketlerde oyları eriyen Özel birkaç ay geçmeden Kılıçdaroğlu’na akıl danıştı

CHP seçmeni görüşmeyi 'partinin eriyen oylarına' bağladı ve Özel'in Kılıçdaroğlu'na akıl danıştığını belirtti.

Bugüne kadar CHP'den başka partiye oy vermediğini belirten bir vatandaş, "Oylar düştü hepsi tutuştu... Oy kullanmaya başladığımdan beri CHP'den başka partiye oy vermedim, bundan sonra değil oy, yağmurlu havada su yok" ifadelerini kullandı.

"Özel yardım istedi, Kılıçdaroğlu reddetti"

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, görüşmede Özel'in Kılıçdaroğlu'na, "Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin" dediğini, bu talebin ise reddedildiğini ifade etti.

TV100 canlı yayınında konuşan Sevinç, şunları söyledi:
"Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da 'olmaz' diyor ve reddediyor. Kılıçdaroğlu şu an CHP üyesi, Genel Başkanının verdiği görevi reddetme lüksü var mı?"

CHP'li vekiller de rahatsız oldu: Kılıçdaroğlu’nun gönlünü alalım

CHP’nin geçtiğimiz günlerde topladığı Antalya kampında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkan eleştiriler gelmişti.

Bazı vekiller Kılıçdaroğlu’na dönük parti içinde dile getirilen eleştirilerin haksızlık olduğunu savunmuştu.

Kampta
“Eski Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun gönlünün alınması gerekiyor”
yönünde görüşler dile getirilmişti.

Bu kapsamda Özel’in, Kılıçdaroğlu’nu ofisinde ziyaret edeceği kaydedilmiş, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim sürecine desteğinin talep edileceği, görüşlerinin alınacağı belirtilmişti.


#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ankara
#CHP
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