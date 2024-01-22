CHP'de halef selef yemeği: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi

"Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da 'olmaz' diyor ve reddediyor. Kılıçdaroğlu şu an CHP üyesi, Genel Başkanının verdiği görevi reddetme lüksü var mı?"