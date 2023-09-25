CHP'de hareketli saatler: Bir isim daha adaylığını ilan etti

CHP'nin Ankara İl Kongresi'nde, genel merkezden yana olanlar ve değişim talep edenler arasında gerginlik yaşandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Değişim diye yola çıkan Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Engin Özkoç gibi adamlara bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım" ifadelerini kullandı.