Gündem CHPde heykel sezonu açıldı Maltepe Belediyesi bu yıl da her mahalleye bir heykel yapacak
İSTANBUL

CHP'de heykel sezonu açıldı: Maltepe Belediyesi bu yıl da her mahalleye bir heykel yapacak

Geçtiğimiz yıl 'Her mahalleye bir heykel' sloganıyla Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun birincisini gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, sempozyumun ikincisinin de yapılacağını duyurdu. Heykel sezonunu açan Maltepe Belediyesi, yapılan heykellerin yine Maltepe'nin mahallelerine yerleştirileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPde heykel sezonu açıldı: Maltepe Belediyesi bu yıl da her mahalleye bir heykel yapacak
Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Heykel projeleriyle adından sık sık söz ettiren CHP'li Maltepe Belediyesi, bu yıl da heykel sezonunu açtı. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun birincisini gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, sempozyumun ikincisinin de yapılacağını duyurdu.

Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, dünyaca ünlü heykeltıraşların katılımıyla başladı.

Taşın ustalarının ellerinden çıkacak olan eserler, yine Maltepemizin mahallelerini süsleyecek."

HER MAHALLEYE BİR HEYKEL

Geçen sene düzenlenen etkinlikte her mahalleye bir heykel yaptıran CHP'li Maltepe Beleyesi, yapılan heykellerin bu yıl da Maltepe'nin mahallelerine yerleştirileceğini duyurdu. Öte yandan belediyenin heykel atölyesi paylaşımına bazı vatandaşlardan tepki geldi. Maltepe Belediyesi'ne gelen tepkiler şu şekilde oldu:

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