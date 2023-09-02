CHP’de hizipler üçe çıktı

Partiyi bir arada tutmaya çalışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor” sözleri ise Ankara kulislerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in açıktan ve gizliden verdiği mesajlara bağlandı. Ancak arka planda yeni gelişmeler yaşandığı iddia ediliyor. Salıcı’nın CHP örgütü üzerindeki gücünü sürdüğüne işaret edenlerse, Kılıçdaroğlu’nun ‘baskı sürüyor’ sözlerinin asıl muhatabının Salıcı’nın tarafsızlığını bozarak dengeyi değiştirme gücü olduğunu vurguladı. 2020’deki kurultayda da İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke ile birlikte ortak liste hazırlamış ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Böke dahil pek çok muhalifi de kendi listesine dahil ederek, muhaliflerin Parti Meclisi’nde güç kazanmasına izin vermemişti. Selin Sayek Böke, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi ve Emine Gülizar Emecen gibi muhalifler CHP PM’ye girmiş ve daha sonrasında Kılıçdaroğlu tarafından önemli görevlere getirilmişti.