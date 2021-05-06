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Gündem CHPde İnce istifaları sürüyor
ANKARA

CHP’de İnce istifaları sürüyor

Memleket Hareketi partileşme çalışmalarını sürdürürken, CHP’den bu harekete katılmak için istifalar sürüyor. Son olarak CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP’de İnce istifaları sürüyor​
Gaye Usluer

Memleket Hareketi partileşme çalışmalarını sürdürürken, CHP’den bu harekete katılmak için istifalar sürüyor. Son olarak CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti.

CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
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CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var
  • 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği de yapan Usluer, Twitter hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı istifa başvurusunun görüntüsünü paylaştı. Bugün (dün) itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, “Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” ifadesini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de istifa etti. Çiçek’in de Memleket Partisi’ne katılması bekleniyor. Daha önce partiden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partide yer alacaklarını açıklamıştı.

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