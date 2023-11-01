CHP’de İsveç toplantısı

CHP’de, İsveç için ikna odası kuruldu. CHP yönetimi, İsveç’in NATO üyeliği konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi için Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan’ı görevlendirdi. En son Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olan emekli diplomat Tan, dün CHP Grup Toplantısı öncesinde bir grup milletvekili ile TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda bir araya geldi. Tan’ın yanında Türkiye’nin 2013-2018 arasında NATO Daimi Temsilciliği’ni yürüten Fatih Ceylan da hazır bulundu. Toplantıda, CHP’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda henüz net bir tavır almadığı milletvekillerine iletildi. Bazı vekillerin sunum sonrasında “Evet” oyu verme eğiliminde oldukları bildirildi.