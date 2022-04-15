CHP’de kadının konuk evi yok

İstanbul Sözleşmesi ve kadınlarla ilgili birçok konuyu siyasi istismar aracına dönüştüren CHP, iş hizmete gelince yine sınıfta kaldı. Nüfusu 100 bini geçen CHP’li belediyelerin, yükümlü oldukları halde ‘Kadın Konuk Evi’ açmadıkları ortaya çıktı.

YASAL ZORUNLULUK

Kadın Konuk Evleri, şiddet gören kadınların en büyük sığınağı. Merkezi hükümetin yanı sıra belediyeler de ‘Kadın Konuk Evi’ açmakla mükellef. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler” kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda.

77 BELEDİYEDEN SADECE 19’UNDA VAR

Ancak belediyelerin bu konudaki sicili oldukça bozuk. İstanbul Sözleşmesi ve kadınlarla ilgili birçok konuyu istismar aracına dönüştüren CHP’li belediyeler, bu konuda da sınıfta kaldı. CHP, 11’i büyükşehir, 4’ü il, 60’ı büyükşehir ilçe, 2’si de ilçe belediyesi olmak üzere; nüfusu 100 binin üzerinde 77 belediyeyi yönetiyor. Bu belediyelerden sadece 19’unda kadın konuk evi mevcut. Bu 19 konukevinden sadece 1 tanesi 2019 seçimleri sonrasında yapıldı.

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81 VİLAYETE GENELGE

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine bir genelge göndererek kadın konuk evi sayısının arttırılmasını istedi. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır” hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak, 2022 yılı içerisinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak.