CHP’de kimlik korkusu

Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, CHP’nin Meclis Grubu’nda ve genel merkez kadrolarında sosyal demokrat siyasilerin varlığını koruduğunu ancak PM’de ‘İstanbul ekibi’ olarak adlandırılan 20 üyenin, neo-liberal görüşte olduğunu ifade ediyor. Kaynaklar, “İmamoğlu ve PM içindeki İstanbul ekibi varlığını artırdıkça, CHP’nin sosyal demokrat kimliğinden kopuşların yaşanması işten bile değil” değerlendirmesinde bulundu.