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CHP’de kimlik korkusu

CHP’de “İmamoğlu partiyi ANAP’laştıracak” endişelerine ‘kimlik’ korkusu eklendi.

Uğur Duyan
04:00 - 18/11/2023 السبت
Güncelleme: 05:55 - 18/11/2023 السبت
Yeni Şafak
Neo-liberallerin öne çıktığı görülüyor.

Neo-liberallerin öne çıktığı görülüyor.

CHP’nin sol sosyalist kanadında, İBB Başkanı İmamoğlu’nun CHP’nin sosyal demokrat kimliğine zarar vereceği korkusu hakim.


İMAMOĞLU GÖLGE LİDER

Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, CHP’nin Meclis Grubu’nda ve genel merkez kadrolarında sosyal demokrat siyasilerin varlığını koruduğunu ancak PM’de ‘İstanbul ekibi’ olarak adlandırılan 20 üyenin, neo-liberal görüşte olduğunu ifade ediyor. Kaynaklar, “İmamoğlu ve PM içindeki İstanbul ekibi varlığını artırdıkça, CHP’nin sosyal demokrat kimliğinden kopuşların yaşanması işten bile değil” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni oda yeni görev

Şükran Kütükçü

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Başkanı’nın Meclis’teki Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Şükran Kütükçü, yeni dönemde de, Özgür Özel’in ve CHP Grubu’nun Protokol Müdürü oldu. Genel Başkan Özel’in makam odasının tam çaprazındaki odaya taşınan Kütükçü, genel başkan dahil tüm grubun, Meclis dışından gelen konuklarla görüşme trafiğini yönetecek. Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan boşalan genel başkanlık makam odasına geçmesinden sonra Özel’in eski odasına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır taşındı. Başarır’ın odası ise Kütükçü’ye tahsis edildi.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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