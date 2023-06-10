CHP'de koltuk kavgası: Faturayı yardımcılarına kesti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ‘değişim’ baskısına karşı koltuğunu koruma peşinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul dahil büyükşehirlerde 14 Mayıs’ta alınan oy oranlarını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, bu şekilde İmamoğlu gibi potansiyel rakiplerine “oyları düşürdünüz” göndermesinde bulundu. CHP’de tartışmalar “büyükşehir”lerdeki seçim performansına kaydı. Tartışma, Kılıçdaroğlu’na yakın gazetecilerin aktarmaları ile gün yüzüne çıktı. Halk TV’de yayın yapan programcı İsmail Küçükkaya, gazeteci Fikret Bila’ya atfen CHP’de yaşananları aktardı.

BAŞARISIZ OLDUN MESAJI

Kılıçdaroğlu ile görüşen Bila’nın "İmamoğlu'nun İstanbul'da oy kaybı var. Kılıçdaroğlu buna bakıyor. Benzeri bir durum Ankara'da da var" değerlendirmelerini aktardı. Bila’nın sözleri üzerine Küçükkaya konuya ilişkin Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kişiyi aradığını, bu kişinin de "Böyle giderse kaybederiz. Yol bulmamız lazım" dediğini bildirdi. Küçükkaya, görüştüğü kişinin kendisine "Genel Başkan büyük kentlerde oy oranından memnun değil. Kemal Bey ‘Seçimden sonra büyük kentler istediğim gibi çıkmadı’ diyor." dediğini paylaştı. Kılıçdaroğlu’na atfedilen sözler CHP liderinin büyükşehirlerde alınan oy oranı konusunda İmamoğlu’nun başarısızlığına gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

İmamoğlu’na cevap: İstanbul’a baksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez canlı yayına katılarak soruları cevapladı. Gazetecilerin “Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinde bir ilki hayata geçirebilirdiniz” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

NEDEN İSTİFA ETMEDİ?

“Seçim sonrasında nasıl bir yol yöntem izleyelim diye. Parti Meclisi üyeleri, MYK üyeleri konuştuk ve kurultayımızı toplayacağız. Eleştirilere baktık, kurultayda gereği neyse yapılacak, yetkiyi yine partililerimize bıraktık.” Kurultayda aday olup olmayacağı sorusuna ise kendisi tarafından belirlenen delegeleri işaret ederek cevap veren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Değişimin önünü açtık ben kurultayda çıkıp ‘adayım’ demem. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir.”

SEÇİLDİKLERİ YERE HİZMET ETSİNLER

Değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Değişim talebi olabilir. Belediye başkanları seçildikleri yerlere hizmet etmek zorundalar. Birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz. Siyaset yapmasınlar anlamına gelmiyor. Öncelik budur. İstanbul’u Cumhuriyet Halk Partili birinin yönetmesi gerekir. Kazandığımız belediyeyi başka partiye neden verelim.”







