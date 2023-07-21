CHP’de kritik pazar

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Olağanüstü kurultay için 600 delegeye ulaşamayan muhalefetin açtığı olağanüstü PM kartında başarılı olup olmayacağı toplantının yapılacağı pazar günü belli olacak. 60 kişilik CHP PM’de olağanüstü kongre kararı çıkarılabilmesi için 31 üyenin
oyu gerekiyor.
15 İMZA CEPTE
Planın ilk ayağında, MYK kararı ile görevden almalara itirazların görüşüleceği PM’de itirazların kabul edilmesi için üye tam sayısının üçte ikisinin (40 üyenin) kararı gerekiyor. İmamoğlu ve ekibinin şimdilik 15 PM üyesinin desteğini arkasına aldığı bildirilirken, oylamada bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Ancak 40 üyeye ulaşamayacak-larına da kesin gözüyle bakılıyor.