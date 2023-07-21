|
Gündem

CHP’de kritik pazar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifşa olan Parti Meclisi’ni (PM) toplama girişimi sonrasında CHP’de yeni gündem, ‘Gerekli sayıya ulaştılar mı?’ sorusu oldu.

Uğur Duyan
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Olağanüstü kurultay için 600 delegeye ulaşamayan muhalefetin açtığı olağanüstü PM kartında başarılı olup olmayacağı toplantının yapılacağı pazar günü belli olacak. 60 kişilik CHP PM’de olağanüstü kongre kararı çıkarılabilmesi için 31 üyenin

oyu gerekiyor.


15 İMZA CEPTE

Planın ilk ayağında, MYK kararı ile görevden almalara itirazların görüşüleceği PM’de itirazların kabul edilmesi için üye tam sayısının üçte ikisinin (40 üyenin) kararı gerekiyor. İmamoğlu ve ekibinin şimdilik 15 PM üyesinin desteğini arkasına aldığı bildirilirken, oylamada bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. Ancak 40 üyeye ulaşamayacak-larına da kesin gözüyle bakılıyor.


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar